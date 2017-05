LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A preposição de está ligada ao artigo (apesar do, apesar da, apesar dos, apesar das) quando as frases assumem os seguintes sentidos: Ela vai à cidade, apesar do trânsito; Ela vai a pé, apesar da distância.

No entanto, quando a preposição de não está ligada pelo sentido ao artigo, mas a uma forma verbal infinitiva que se lhe segue, deve escrever-se apesar de. Vejamos os seguintes exemplos: o facto de o meu pai ser médico não quer dizer que te consiga operar; o facto de as praias serem limpas contribuiu para que tivessem bandeira azul. Assim, por exemplo, nesta última frase, a preposição de liga-se a ser (serem limpas) e não a as (as praias).

Esta situação de sintaxe não se dá apenas com a expressão o facto de, mas com muitas outras. E não se dá apenas com de e artigo, mas também com de mais pronome ou mais determinante começados por vogal. Atentemos nos seguintes exemplos: apesar de esta situação ser complicada, resolver-se-á; segundo a opinião deste médico, ele deve ser operado; antes de o programa ter começado, ela adormeceu; dalgumas pessoas que aqui estão presentes tenho uma ótima opinião.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com