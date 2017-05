Classe de palavras: o verbo

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

O verbo é uma palavra que se flexiona em tempo, modo e número e que constitui o elemento principal do grupo verbal. Quando o verbo principal é intransitivo, exige apenas a ocorrência de um sujeito.

(O João gritou). Se for transitivo direto requer um sujeito e um complemento direto (A Joana comprou um anel). Quando é transitivo indireto solicita um sujeito e um complemento indireto ou complemento oblíquo (A menina telefonou à mãe. / Ela gosta de flores). Além disso, o verbo pode ser transitivo direto e indireto, no caso de exigir a ocorrência de um sujeito, de um complemento direto, de um complemento indireto ou de um complemento oblíquo (Ela deu flores à mãe. / A mãe colocou as flores na jarra.) O verbo principal pode ser igualmente transitivo-predicativo. Neste caso, requer a presença de um sujeito, de um complemento direto e de um predicativo de complemento direto (Ele considerou o caso encerrado). Os verbos transitivos-predicativos mais usuais são os seguintes: achar, considerar, julgar, nomear, eleger.

O verbo copulativo ocorre numa frase em que existe um sujeito e um predicativo de sujeito. Os mais frequentes são os seguintes: ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer (Os alunos são interessados).

Urge ainda referir o verbo auxiliar. Trata-se de um verbo que antecede um verbo principal ou copulativo, formando com ele um complexo verbal. Neste caso, pode ser auxiliar da passiva, sempre que ocorre em frases passivas e exige que o verbo principal se encontre no particípio passado. O verbo auxiliar da passiva é o verbo ser (O carro foi rebocado pela Polícia).

Há ainda o verbo auxiliar dos tempos compostos (ter e haver). Este tipo de verbo exige um verbo principal no particípio passado (Ela tem plantado flores).

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com