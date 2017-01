Origem e significado da palavra epifania

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

A palavra epifania teve origem no grego epipháneia, com o significado de "aparição" e, posteriormente, no latim, epihania, epifania.

Segundo o dicionário da Porto Editora, com letra maiúscula, este substantivo feminino diz respeito a uma festa católica celebrada a 6 de janeiro, consagrada à comemoração do aparecimento dos Reis Magos, como ocasião da primeira manifestação de Cristo aos gentios. Trata-se, pois, do dia de Reis.

Ainda a nível religioso, diz respeito a uma aparição divina ou manifestação pela qual uma divindade se dá a conhecer.

Por último, e por extensão de sentido, diz respeito à compreensão súbita e intuitiva do significado essencial de algo. As revelações poderão ser autênticas epifanias.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com