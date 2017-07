Os cinco erros mais comuns do português começados por "j"

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

JEITO: Escreve-se com "j" e não com "g". Não se deve escrever geito.

JEROPIGA: Esta palavra escreve-se com "j". Está errado escrever

geropiga.

JUIZ: É uma palavra aguda, isto é, com acento tónico na última sílaba.

Segundo a regra de acentuação, as palavras agudas não levam acento gráfico no "i" tónico, quando este não forma ditongo com o "u" anterior e

está seguido de "z" em fim de sílaba. No caso do feminino, JUÍZA, ou do plural, JUÍZES, o "í" é acentuado, porque aparece isolado e o "z" passa a fazer parte da sílaba seguinte.

JÚNIOR: A palavra "júnior" no singular, é proparoxítona, ou seja, esdrúxula; como tal deve ser acentuada na antepenúltima sílaba e requer o acento gráfico, pronunciando-se "júnior". Porém, no plural, esta palavra é paroxítona, ou seja grave. Por essa razão não é acentuada graficamente, sendo que o acento tónico recai na penúltima sílaba: -o. Pronuncia-se, então, juniores.

JIBOIA: As palavras paroxítonas, ou seja graves, com o ditongo "oi" na sílaba tónica perdem o acento gráfico. É o caso de jiboia, heroico, boia.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

