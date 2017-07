Os cinco erros mais comuns do português começados por "l"

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

LASSO: Trata-se de um adjetivo com origem no latim e cujo significado é o de "cansado", "derrubado", "caído". Também pode significar "não apertado ou com folgas, frouxo, largo". É diferente da palavra LAÇO, que deriva da palavra "laqueus" em latim e significa nó. Segundo o dicionário Priberam, esta palavra tem outros significados. No Brasil, é uma corda ou tira de couro com que se agarram os grandes quadrúpedes que andam em liberdade. Em Portugal, nas Beiras, designa uma película que se forma à superfície da água, produzida pelo sabão ou gordura. Em Trás-os-Montes, é uma marca de dança mirandesa. Pode ser considerada um regionalismo, designando a cal grossa que se estende na parede com a colher e sobre a qual é aplicada a cal fina a pincel.

LAZER: Esta palavra escreve-se com "z" e não com "s", quando diz respeito ao tempo de que se dispõe livremente para descanso ou distração, ou ainda para realizar atividades.

Não se deve confundir com a palavra inglesa LASER, do acrónimo Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação.

LEEM: Terceira pessoa do plural do verbo ler, no presente do indicativo. Deixou de ter acento circunflexo no primeiro "e".

LISONJEAR: Esta palavra escreve-se com "j". Não devemos escrever

lisongear.

LOGÓTIPO: A palavra logótipo é um neologismo que não é registado em muitos dicionários. O Dicionário da Academia regista-a como esdrúxula e como grave, admitindo, assim, as duas pronúncias. Apesar de se apontar a palavra inglesa logotype (palavra grave) como origem, é preferível a acentuação esdrúxula de logótipo, pois segue a tendência de manutenção do acento tónico do modelo original deste tipo de palavras, como, por exemplo, arquétipo, estereótipo e protótipo.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com