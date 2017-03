"Alien: Covenant" tem novo trailer

C.C. Hoje às 15:09, atualizado às 15:12 Facebook

O filme que marca o regresso de Ridley Scott ao universo "Alien" tem novo trailer e deixa o aviso à navegação: "O caminho para o paraíso começa no inferno". "Alien: Covenant" estreia-se em Portugal a 18 de maio.

Neste novo capítulo da saga criada por Ridley Scott, a tripulação da nave Covenant, com destino a um planeta remoto do outro lado da galáxia, descobre o que acredita ser um paraíso desconhecido. Mas a realidade revela um mundo estranho e perigoso, onde descobrem uma ameaça que vai muito além do que poderiam imaginar.

Realizado por Ridley Scott e com argumento de John Logan, o filme é protagonizado por Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup e Danny McBride.