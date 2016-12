Clássico de Júlio Dinis vai ter nova edição

Sérgio Almeida Hoje às 16:34 Facebook

Uma nova edição de "As pupilas do senhor reitor" vai chegar às livrarias portuguesas na próxima semana, por ocasião dos 150 anos de publicação deste clássico de Júlio Dinis. A edição é da Guerra & Paz.

O romance "As pupilas do senhor reitor" foi originalmente publicado há 150 anos. Primeiro em folhetins, na imprensa da época, e no ano seguinte, graças ao tremendo êxito popular, num volume autónomo.

Para assinalar a data, a Guerra & Paz preparou uma edição especial que vai chegar às livrarias na próxima semana. Além do texto integral, o livro apresenta diversas novidades: 70 aguarelas do pintor Roque Gameiro, um texto de Eça de Queirós e um índice de todas as personagens.

Romance de transição entre o romantismo e o realismo, o livro, um dos clássicos da literatura do século XIX, relata a vida rural de Portugal em meados do séc. XIX.

Além das sucessivas reedições que teve desde o lançamento, "As pupilas do senhor reitor" foi ainda alvo de inúmeras adaptações teatrais, televisivas e cinematográficas, tanto em Portugal como no Brasil.

O regresso de Daniel, um jovem médico, à aldeia onde nasceu, serve de ponto de partida de uma narrativa que descreva uma visão bucólica de um país que já praticamente não existe, dominado por tradições campestres, como a desfolhada.

É no plano humano que o livro mantém em grande medida, através de personagens que incluem vizinhas viperinas, padres bondosos e professores diligentes, devidamente emoldurados por cenários amorosos envolventes.