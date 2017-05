Educação em debate no Porto já neste sábado

Hoje às 20:31, atualizado às 20:34 Facebook

A educação vai estar no centro do debate da próxima edição do "Porto de Encontro", marcada já para este sábado, às 17.30 horas, no auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto. "Voltemos à escola", livro de Paulo M. Morais sobre a Escola da Ponte, vai ser apresentado durante a sessão.

Há 40 anos que a Escola da Ponte, propõe um ensino diferente dos demais. Da autoria de José Pacheco, este projeto educativo sediado em Santo Tirso é admirado e estudado em todo o Mundo, recebendo a visita anual de centenas de estrangeiros todos os anos.

Algumas das particularidades deste método residem no facto de os alunos debaterem e decidirem tudo o que nela se passa e de os professores trabalharem em equipa dentro dos diferentes espaços. Além disso, cada criança define o respetivo plano de aprendizagem, de acordo com conceitos de autonomia, solidariedade e responsabilidade.

Prefaciado por Sampaio da Nóvoa, o livro vai ser apresentado na Fnac Chiado, em Lisboa, às 18.30 horas da próxima segunda-feira, por Alexandre Quintanilha e Rui Vieira Nery.

Além do autor do livro, Paulo M. Morais, a edição deste mês do "Porto de Encontro", a 56ª, vai contar com a participação de Rui Trindade, professor da Universidade do Porto, e Ana Moreira e Eugénia Tavares, membros do conselho de gestão da Escola da Ponte.

Desde Novembro de 2011, o ciclo já recebeu autores destacados como Mia Couto, Luis Sepúlveda, Richard Zimler, Gonçalo M. Tavares ou Valter Hugo Mãe.