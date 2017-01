Filipa Leal protagoniza tertúlia no Porto

Hoje às 20:36, atualizado às 20:38 Facebook

A poetisa Filipa Leal é a autora central da edição de janeiro do ciclo de conversas com escritores "Porto de Encontro", que se realiza já neste domingo, às 17 horas, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.



Nascida no Porto há 37 anos, é autora de livros de poesia como "Talvez os lírios compreendam", "A inexistência de Eva", "Vale formoso" e o mais recente "Vem à quinta-feira", finalista do Prémio Casino da Póvoa/Correntes d'Escritas.

Formada em Jornalismo na Universidade de Westminster, em Londres, concluiu o mestrado em Estudos Portugueses e Brasileiros na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com uma dissertação sobre "Aspetos do cómico na poesia de Alexandre O'Neill, Adília Lopes e Jorge de Sousa Braga". É autora e argumentista da série "Mulheres assim", emitida na RTP 1.

A sessão vai contar ainda com a participação do programador João Gesta, do jornalista Nuno F. Santos e do Bando dos Gambozinos, dirigido por Suzana Ralha.

O "Porto de Encontro" é um ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora que, desde Novembro de 2011, já recebeu a presença de grandes nomes da literatura como Luis Sepúlveda, Gonçalo M. Tavares, Mário de Carvalho, Lídia Jorge ou Mia Couto.

Realizadas em locais emblemáticos do Porto, como o Teatro Nacional São João, Teatro Rivoli, Casa da Música ou Teatro do Campo Alegre, as sessões já realizadas atraíram mais de 15 mil espectadores.