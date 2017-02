Já há vencedor do passatempo "O retrato de Dorian Gray"

Hoje às 17:50, atualizado às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de candidatos participaram no passatempo "O retrato de Dorian Gray", promovido pela "Companhia dos Livros" em parceria com a editora Compasso dos Ventos. Saiba quem é o vencedor.

"Ler é viver sem se viver, é sentir sem sentir é viajar sem viajar... É ser sem se ser. Ler é poder sem podermos... É chegar onde não vamos... Ler é ler".

Foi com esta resposta que Pedro Rocha, do Porto, mereceu a preferência do júri.

Vai ser contemplado com um exemplar do livro mais marcante de Oscar Wilde.

Trata-se de uma edição bilingue (Português-Inglês), ilustrada e comentada em cada um dos 13 capítulos que a compõem.

Publicado originalmente em 1890, o livro foi atacado de pronto pela crítica britânica, que não poupou o autor, denunciando o pretenso ataque à moral e bons costumes.

Apesar da defesa acérrima que fez da sua obra, Oscar Wilde concordou em suavizar o conteúdo de algumas passagens, condição imposta pela editora inglesa Ward, Lock and Company para publicar a obra, o que viria a acontecer em 1891..

A versão agora publicada pela Compasso dos Ventos respeita a edição original, liberta de censura.