"Lego Ninjago - O filme" já tem trailer

A Warner Bros. revelou o primeiro trailer de "Lego Ninjago - O filme", que chega às salas de cinema portuguesas a 28 de setembro.

Depois de "O Filme Lego" (2014) e "Lego Batman: O filme" - que se estreia na próxima semana -, as famosas peças Lego vão voltar a invadir as salas de cinema, numa aventura protagonizada por um ninja que luta para salvar a cidade de Ninjago. Green Ninja e os amigos têm de derrotar o vilão Garmadon, que é, nem mais nem menos, do que o pai de Green Ninja.

"Lego Ninjago - O filme" é realizado por Charlie Bean e a versão original conta com as vozes dos atores Jackie Chan, Dave Franco, Olivia Munn ou Michael Penã.