Nova versão de "Predador" já está a ser rodada

O realizador Shane Black anunciou, na segunda-feira, que a nova versão do filme de culto "Predador" já está a ser rodada e publicou no Twitter uma fotografia de parte do elenco.

A saga "Predador" começou em 1987, pela mão do realizador John McTiernan, com Arnold Schwarzenegger no principal papel. Seguiram-se "Predador 2" (1990), "Predadores" (2010) e dois filmes que combinavam o universo de "Predador" e de "Alien" - "Alien vs. Predador (2004) e "Alien vs. Predador 2" (2007).

Nesta nova versão de "Predador", a caça aos extraterrestres continua a ser a missão central, apesar de ainda não terem sido revelados detalhes da história. Shane Black - que realizou filmes como "Bons rapazes" (2016) e "Homem de Ferro 3" (2013) - assina o argumento juntamente com Fred Dekker, autor de vários filmes de terror.

O elenco é composto por Trevante Rhodes, Olivia Munn, Boyd Holbrook, Jacob Trembley, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown e Kyle Strauts, que deverá interpretar o papel de "Predador".

O filme tem estreia prevista para fevereiro de 2018.