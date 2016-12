O melhor de 2016: Lucia, o céu e os diamantes

Sérgio Almeida Hoje às 14:41, atualizado às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

De confirmações (várias) e de descobertas (em menor número do que seria desejável) se fez 2016, ano em que o conservadorismo editorial, em nome da sacrossanta rentabilidade, voltou a ditar leis.

Na hora dos sempre imprecisos balanços - seriam necessárias várias vidas para que conseguíssemos ler tudo quanto saiu de válido nos últimos 12 meses, o que, lá está, nos impediria de viver -, um nome sobressai antes de todos os outros: Lucia Berlin, a discreta contista norte-americana que alcançou postumamente a glória negada em vida.

"Manual para mulheres de limpeza", uma recolha ampla dos seus melhores textos, traz-nos reminiscências de Raymond Carver e Richard Yates, mas devolve-nos sobretudo a crença no milagre da literatura enquanto arte maior.

Um feito também alcançado por Charles Bukowski (1920-1994), ainda que num registo quase oposto, no magistral "O capitão saiu para almoçar e os marinheiros tomaram o navio", finalmente publicado em Portugal.

O livro transporta-nos para os derradeiros anos do influente escritor, marcados por um conforto material em tudo oposto à miséria em que sempre viveu. Mas, embora tenha deixado ficar para trás os períodos em que chegou a viver sob as estrelas, a rebeldia e a insatisfação interior, essas, permaneceram até ao fim, como se torna por demais evidente em "O capitão saiu para almoçar...". Em regime diarístico, Bukowski vai anotando a lenta passagem dos dias, combatendo o tédio através das cíclicas idas às corridas de cavalos e da escrita, visceral como sempre.

Outras pérolas (ou diamantes, se quisermos uma aproximação ao eterno "Lucy in the sky with diamonds") foram sendo libertadas em 2016 - os novos livros de Teolinda Gersão, Richard Zimler e Rubem Fonseca são disso exemplo.

Da autora de "Guarda-chuvas cintilantes" chegou-nos uma irrepreensível coletânea de histórias que demonstram uma vez mais, se necessário fosse, o seu evidente talento narrativo. Partindo da realidade para alcançar universos paralelos, Gersão constrói uma miríade de relatos distintos que, todavia, conseguem quase sempre inquietar-nos. Seja a explicar-nos o irracional sentido do futebol ou a transmitir-nos uma visão desencantada do efeito devastador dos anos sobre os amores da juventude, Teolinda Gersão é uma lúcida observadora da vida nas suas diferentes matizes.

O ponto alto do livro está reservado para a derradeira história, "Alice in thunderland", um longo e apaixonante conto em que se coloca na pele da musa de Lewis Carroll para nos demonstrar quão tortuosa terá sido a vida desta heroína literária.

Já nonagenário, Rubem Fonseca continua a fazer de cada livro uma celebração da existência. colocando de lado a gestão calculista da obra que tantas vezes a idade e o reconhecimento trazem. No recente "Histórias curtas" faz uma espécie de compêndio não exaustivo das doenças mentais: são 38 histórias que representam uma tentativa permanente de libertação da camisa de forças em que qualquer indivíduo é colocado desde o nascimento, sob a forma de convenções, normas, regras ou quaisquer outros pré-requisitos. A lista de taras, obsessões ou simples manias incluídas no livro é extensa. Quase tão inesgotável como a própria imaginação do autor.

Já no derradeiro trimestre, Richard Zimler publicou um dos mais notáveis romances de 2016, "O Evangelho segundo Lázaro". Mantendo a habitual premissa de centrar as suas narrativas sob o ponto de vista dos esquecidos ou dos mais fracos, o escritor luso-americano faz do seu novo livro um poderoso testemunho sobre a amizade entre Jesus Cristo e Lázaro. Sem se desviar das reflexões sobre o Bem e o Mal, Zimler entretece uma narrativa ágil, em que as vívidas descrições desse tempo encontram um eco perfeito na intensa proximidade entre estas duas figuras bíblicas.

Escolhas

"Manual para mulheres de limpeza"

Lucia Berlin (Alfaguara)

"O capitão saiu para almoçar e os marinheiros tomaram o navio"

Charles Bukowski (Alfaguara)

"Prantos, amores e outros desavarios"

Teolinda Gersão (Sextante)



"Histórias curtas"

Rubem Fonseca (Sextante)

"O evangelho segundo Lázaro"

Richard Zimler (Porto Editora)