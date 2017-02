Onésimo Teotónio Almeida apresenta livro no Porto

Hoje às 16:16, atualizado às 16:21 Facebook

Onésimo Teotónio Almeida vai estar à conversa com os leitores já no próximo sábado, dia 25, às 18 horas, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto. Em foco vai estar o seu novo livro, "A obsesssão da portugalidade".

Trata-se de mais uma sessão do ciclo literário "Porto de Encontro", que todos os meses dá a conhecer um lado mais pessoal e informal de autores cimeiros da literatura portuguesa e não só.

"A obsessão da portugalidade" é o novo livro deste açoriano que reside há 45 anos nos Estados Unidos da América, professor catedrático na Universidade de Brown que se divide entre a escrita livre e o ensaio.

"Livro-me do desassossego", "Quando os bobos uivam" e "Português sem filtro" são apenas alguns dos inúmeros ivros já publicados por este autor, doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro.

Participam ainda na sessão a poetisa e professora universitária Ana Luísa Amaral e Isaque Ferreira (leituras).