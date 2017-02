Os trailers revelados durante o Super Bowl

Hoje às 18:15, atualizado às 18:27 Facebook

Os estúdios de cinema aproveitaram a final do Super Bowl - que se realizou no domingo à noite e é vista por milhares de espectadores em todo o mundo - para revelarem os trailers e teasers das grandes apostas cinematográficas para os próximos meses.

"Logan - The Wolverine " (estreia a 2 de março)

"Vida inteligente" (23 de março)

"Cura de bem-estar" (30 de março)

"Ghost in the shell - Agente do futuro" (30 de março)

"Velocidade furiosa 8" (13 de abril)

"Guardiões da Galáxia 2" (4 de maio)

"Piratas das Caraíbas: Homens mortos não contam histórias" (25 de maio)

Baywatch" (15 de junho)

"Transformers: O último cavaleiro" (22 de junho)