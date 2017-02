Primeiro trailer de "Song to song" recheado de estrelas

C.C. Hoje às 15:02, atualizado às 15:11 Facebook

Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman e Michael Fassbender são os protagonistas de "Song to song", mas o primeiro trailer do filme assinado por Terrence Malick revela ainda as presenças dos músicos Iggy Pop e Flea, dos Red Hot Chili Peppers.

O novo filme de Terrence Malick tem como pano de fundo a cena musical de Austin, no Texas, e centra-se na história de dois triângulos amorosos que se cruzam numa espiral de obsessão e traição.

Segundo a revista "Rolling Stone", parte da longa-metragem foi gravada durante o festival Austin City Limits, em 2012, e, além de Iggy Pop e Flea, nomes como Patti Smith, Arcade Fire ou Florence & the Machine poderão aparecer também no grande ecrã. Além dos quatro protagonistas, têm surgido informações de que o elenco poderá contar ainda com Christian Bale, Benicio Del Toro, Cate Blanchett, Val Kilmer e Haley Bennett.

O realizador norte-americano trabalhou na edição de "Song to song" ao longo dos últimos quatro anos. O filme tem estreia agendada para 10 de março, durante o festival South by Southwest (SXSW), e deverá chegar às salas de cinema portuguesas a 27 de abril.