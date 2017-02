Scarlett Johansson arrasa no novo trailer de "Ghost in the shell"

C.C. Hoje às 18:06, atualizado às 18:08 Facebook

A Paramount Pictures revelou o novo trailer de "Ghost in the shell: Agente do futuro", protagonizado por Scarlett Johansson. O filme chega às salas de cinema portuguesas a 30 de março.

Nesta adaptação ao cinema da popular banda desenhada japonesa (manga) "Ghost in the shell", da autoria de Masamune Shirow, Scarlett Johansson é The Major, uma agente de operações especiais que é um híbrido de humano e ciborgue. The Major lidera a equipa de elite Section 9, que tem como missão travar os criminosos mais temidos, mas que se depara com um inimigo que apenas quer eliminar os avanços tecnológicos da HankaRobotic.

Realizado por Ruppert Sanders - que assinou "A Branca de neve e o caçador" (2012) -, o filme conta ainda as interpretações de Michael Pitt, Juliette Binoche e Takeshi Kitano.