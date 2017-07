À espera de mergulhar na última noite do Milhões de Festa

Ana Correia Costa Hoje às 20:53 Facebook

Depois dos mergulhos na piscina ao sabor das notas de jazz mescladas com sonoridades indianas trazidas por Sarathy Korwar, o último dia do Milhões de Festa ainda deu música no Palco Taina e prepara-se para entrar noite - e madrugada - dentro nos palcos Milhões e Lovers, com os tão aguardados Pop Dell"Arte à cabeça, a partir das 21 horas.

Com o sol quente do quarto dia do festival de Barcelos, não faltou quem quisesse aproveitar a piscina quase até ao pôr do sol, para dançar ao som das batidas de Hieroglyphic Being. E para dar os últimos mergulhos neste 10° Milhões de Festa - por que não?

O palco Lovers abre às 22 horas, com os Meatbodies, e 20 minutos depois da meia-noite recebe os Chúpame el Dedo, vindos de Bogotá. A última atuação é às 4 horas, com DJ Fitz.