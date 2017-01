A estrada sem fim dos Lambchop

Sérgio Almeida Hoje às 12:45, atualizado às 12:49 Facebook

Portugal teve honras de abertura na digressão europeia dos Lambchop, que se prolonga até maio e inclui concertos numa dúzia de países. Ao JN, Kurt Wagner, o vocalista do grupo oriundo do Tennessee, nos EUA, relembrou os primórdios da carreira e confessou estar cada vez mais apaixonado pela música eletrónica.

O rosto fechado de Kurt Wagner engana os mais incautos. Por detrás do tom lacónico e sério, há um humor sibilino que se manifesta quando menos se espera, desarmando o seu interlocutor.

Essa veia pode ser exibida nos concertos: em Espinho, no segundo e último concerto da minidigressão portuguesa, abandonou mesmo o palco a meio da atuação por uns minutos para ir à casa de banho, perante a hilaridade da plateia. Mas também nas entrevistas alterna o rigor absoluto com o non-sense provocador. Sempre sem filtro.

O vosso disco mais recente, "Flotus", tem sido saudado como um exemplo de reinvenção sonora notável. Partiu para a composição e gravação com o objetivo da renovação bem presente?

Tenho dúvidas disso. Quando comecei a preparar "Flotus" não estava a pensar tanto na renovação como na tentativa de aprofundar o meu introduzir e introduzir novas texturas no material que já temos vindo a fazer. Isso fez com que o uso da minha voz passasse a ser feito de uma maneira diferente do que sucedia até aqui, contribuindo para a tal ideia de reinvenção. Mas foi um processo feito passo a passo. Não foi repentino. O resultado agradou-me. Consegue soar como novo e velho ao mesmo tempo.

A eletrónica está mais presente na sonoridade de "Flotus". É o resultado de influências recentes?

Na realidade, a presença da eletrónica na nossa música remonta ao disco "Is a woman", de 2003. Lentamente, foi evoluindo e tornando-se cada vez mais importante, à medida que o meu próprio interesse neste género também aumentava. Em todos os géneros que escutava, e até mesmo no quotidiano, podia ouvir esses sons cada vez mais nitidamente. Por isso, tentei fazer da eletrónica uma base para o que fazemos. Espero que o resultado seria agradável.

Após tantos discos, o que vos motiva para procurarem novo material?

Não faço ideia. Talvez ter a mente aberta para fazer novas coisas?

É curioso verificarmos a quantidade de rótulos que as pessoas associam à vossa música: country, altcountry, folk, pop, indietronica... Como é que veem essas aproximações?

Esses rótulos vêm da vontade manigestada por outras pessoas em descrever o que fazemos. Pessoalmente, sempre considerei que o que fazemos é simplesmente "música".

Até maio vão estar em digressão, atuando numa dúzia de países. Qual a pior parte de estar fora de casa tantos meses?

Estar fora de casa tantos meses.

Nesta digressão, os Lambchop vão ter em palco apenas quatro músicos (além de Kurt Wagner, o pianista Tony Crow, o baixista Matt Swanson e o baterista Andy Stack). Gostava de ter uma formação mais alargada nestes concertos?

Claro que sim. No entanto, achamos que para esta digressão em concreto, mais é menos, por assim dizer.

Vai aproveitar essas longas viagens fora de casa para compor?

Já aconteceu, mas raramente tenho tempo. Não tento forçar que a ideia surja. Se aparecer, aparece.

Os Lambchop são um coletivo numeroso, com mais de 20 membros. Como conseguem chegar a consensos?

Somos muitos, é certo. Houve sempre a necessidade de ter alguém que dirigisse o barco. Como qualquer capitão sabe, é impossível controlar o tempo. Limitamo-nos a seguir as correntes e a dirigir o barco.

É mais difícil manter uma banda indie hoje do que há 30 anos, quando começaram?

É impossível fazer uma comparação entre esses tempos e os atuais. É tudo completamente diferente. De qualquer forma, seria impossível repetirmos hoje o que fizemos nos dez primeiros anos. A principal razão é a económica. A forma como o negócio da música mudou foi decisiva. Para ser sincero, agora é muito mais difícil fazer o negócio funcionar. É preciso um esforço muito maior.