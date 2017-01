Fotojornalista Mário Cruz inaugura em Matosinhos primeira exposição

CATARINA NASCIMENTO Hoje às 09:51, atualizado às 09:52 Facebook

Fotorreportagem de Mário Cruz é inaugurada hoje em Matosinhos.

Era entre as quatro e as cinco da manhã que Mário Cruz tinha mais possibilidades de fotografar. Durante as semanas que passou no Senegal, o fotojornalista captou momentos de violência e tortura em crianças talibé. Da reportagem "Talibés, escravos dos tempos modernos" - que ganhou o prémio World Press Photo 2016, na categoria "Tempos contemporâneos" -, 25 fotografias estão expostas a partir de hoje na Galeria Manifesto, em Matosinhos.

Os relatos de escravidão infantil disfarçada por falsas escolas corânicas no Senegal deixaram em Mário Cruz a vontade de evidenciar esses abusos. Cerca de 30 mil jovens, entre os cinco e os 15 anos, vivem esta realidade no país africano.

A partir de uma sugestão imprevisível, o fotojornalista partiu para Touba para fotografar "uma das situações mais dramáticas", como lhe chamou. "Quis fotografar uma criança acorrentada, porque calculava-se que isso acontecia. Mas não existiam provas".

A presença denunciadora do português criou "momentos muito tensos". "Tivemos de fugir da cidade assim que tirei a foto e fiz várias cópias, porque percebi a sua importância", explicou.

"Não esquecer estas crianças"

Do testemunho surgiu um livro homónimo da exposição. "Quis mostrar que os abusos eram ignorados e o livro formou uma resposta muito positiva", disse.

Ao manter contacto com o Governo senegalês, Mário Cruz viu nascer uma lei que impõe que todas as crianças que sejam encontradas a mendigar nas ruas sejam ajudadas. Segundo a ABC News, entre junho e setembro do ano passado, foram resgatadas cerca de 600 crianças. Hoje, acredita-se que os números tenham subido para o milhar.

"Eu sou realista e sei que isto, por si só, não é o suficiente", lamentou o fotojornalista, que trabalha na Agência Lusa. Apesar do impacto que a sua reportagem teve na criação de diálogo e discussão, "muito mais tem de ser feito".

Com a exposição patente até abril, o português deseja que estas situações não sejam desprezadas. "Não podemos esquecer o que estas imagens mostram nem esquecer estas crianças".

O livro contém um total de 75 fotografias captadas em 2015.