A nova obra de Bansky que é um alerta sobre o Brexit

O artista de rua britânico Bansky, conhecido pelas obras desconcertantes, voltou a fazer das suas e ninguém notou. Na manhã de domingo, um mural de três andares apareceu pintado num edifício em Dover, Inglaterra, perto do terminal de ferry que liga a cidade inglesa a Calais.

O trabalho em stencil - a marca do artista que entretanto confirmou a autoria da obra no Instagram - retrata um trabalhador a remover uma das 12 estrelas da bandeira da União Europeia, simbolizando a desintegração do Reino Unido.

O graffiti surge num momento controverso para a política europeia, o pós-Brexit, numa altura em que as negociações com Bruxelas estão em cima da mesa.