Academia de Hollywood pede desculpa pelo erro no anúncio do melhor filme

Hoje às 10:00, atualizado às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Academia de Hollywood pediu desculpa pelo erro ocorrido na cerimónia de entrega dos Óscares, que decorreu no domingo em Los Angeles, prometendo tomar as medidas adequadas para manter a integridade dos prémios.

A 89.ª edição dos Óscares teve um final insólito, depois de "La La Land" ter sido erroneamente anunciado como o melhor filme e a equipa da produção ter chegado a entrar em palco. Os apresentadores do prémio, Warren Beatty e Faye Dunaway, abriram o envelope e houve uma hesitação, até que Dunaway anunciou "La La Land", quando na realidade o vencedor foi "Moonlight".

O fiasco, devido a um erro humano na hora da entrega do envelope com o nome do filme vencedor, levou a PricewaterhouseCoopers, auditora responsável por receber, contabilizar e velar pelos resultados dos votos nos Óscares, a pedir desculpa horas depois da cerimónia.

Por sua vez, a Academia de Hollywood divulgou um comunicado na segunda-feira, através da sua conta na rede social Twitter, em que lamenta profundamente o sucedido.

"Pedimos desculpas aos elencos e às equipas de 'La La Land' e 'Moonlight', cujas experiências foram profundamente alteradas por este erro", diz a nota da instituição, antes de elogiar a "tremenda elegância" que os afetados pelo engano demonstraram em palco.

"A todos os que se viram envolvidos, incluindo os nossos apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway, os cineastas e os que nos seguem em todo o mundo, pedimos perdão", sublinhou a Academia.

A entidade presidida por Cheryl Boone Isaacs destacou que nos últimos 83 anos encomendou à PwC a gestão dos resultados, recordando que a auditora assumiu "toda a responsabilidade" pela "rutura dos protocolos" estabelecidos para a cerimónia.

"Passámos a última noite e o dia de hoje a investigar as circunstâncias [do caso]. Iremos determinar que ações são apropriadas no futuro. Estamos firmemente comprometidos com a defesa da integridade dos Óscares e da Academia", conclui o comunicado.