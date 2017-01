Alceu Valença "Vivo! Revivo!" na Casa da Música

Ana Vitória Hoje às 12:55 Facebook

O cantor e compositor brasileiro Alceu Valença apresenta esta quarta-feira, na Casa da Música, no Porto, o seu espetáculo "Vivo! Revivo!" que revisita a trajetória dos seus primeiros anos de carreira.

"Vivo! Revivo!" recria no palco o repertório dos discos "Molhado de Suor" (1974), "Espelho Cristalino" (1977) e do icónico LP "Vivo!" (1976), álbum que, de certa forma, simboliza a produção criativa do compositor que conta já com 47 anos de carreira e que, noutros tempos, já foi advogado e jornalista.

Eu componho música diversificada, muito por influência dos sítios onde fui vivendo

"O que vou trazer à Casa da Música são músicas desses meus trabalhos iniciais que trazem a matriz da canção nordestina e do 'rock que não é rock'. Eu componho música diversificada, muito por influência dos sítios onde fui vivendo. Cresci com o canto dos aboiadores, dos violeiros e dos cantores de feira que animavam os dias de festa lá em S. Bento do Una, (Pernambuco) onde nasci. Mas, o que também não deixa de ser verdadeira é a minha influência da cultura lusitana. Aliás, Portugal está presente em vários temas meus. Neste espetáculo está lá tudo isso", descreve o cantor ao JN. E letras metafóricas, contundentes, que combatiam a censura imposta pela ditadura militar de uma maneira figurada. "Remetem a um determinado contexto histórico mas, ao mesmo tempo, permanecem atuais, porque na minha cabeça o tempo é presente passado e futuro. Posso estar errado, mas gosto de viver em três tempos ao mesmo tempo", explica.

Em 2015, Alceu Valença já se tinha apresentado na Casa da Música, com o espetáculo "Valencianas", com a Orquestra Ouro Preto. Agora, assegura, é "voltar mas de uma forma diferente. Eu tenho diferentes tipos de shows. Já vim cá fazer alguns em Sintra e em Braga. Depois voltei com a Orquestra Ouro Preto, num registo mais erudito, e agora estou voltando com este. 'Vivo! Revivo!' reporta-se à década de 70, ano em que lancei este primeiro registo ao vivo. Agora resolvi revisitar esse tempo e gravar um DVD e o CD, usando os mesmos arranjos. Tenho músicos novos que estão tocando, mas o meu blusão é o mesmo porque foi guardado pela minha irmã na casa da minha mãe".

No concerto desta noite, que tem direção de Lula Queiroga, o cantor interpreta temas como "Espelho Cristalino", "Descida da Ladeira", "Pontos Cardeais" e muitos outros. Mas, como adiantou "na segunda parte canto músicas que são sucesso, como 'Anunciação', 'Tropicana', 'La belle de jour' e 'Coração Bobo'". Tudo canções de grande carga poética, compostas por um músico que se tornou numa instituição viva da contracultura brasileira. Alceu tem uma relação de grande amor pela língua portuguesa e isso traduz-se nos seus versos.

"A minha relação com a língua é muito antiga. Na minha família dava-mos muito valor à palavra. Para a minha avó Sebastiana, que apelidávamos de 'Dona Gramática', colocar um pronome errado, ou dar erros de concordância era pecado suficiente para irmos parar ao inferno. Um artigo errado mandava-nos para o purgatório. De modo que era um perigo imenso tratar mal a língua", recordou. "Ainda hoje, quando escrevo, por vezes tenho insónia só de pensar que coloquei mal uma vírgula".

Cantor subiu ao palco pela primeira vez com quatro anos e aprendeu sozinho a tocar violão

O cantor, que em 2015 recebeu dois importantes prémios de música no Brasil, conta que subiu ao palco pela primeira vez com quatro anos, na cidade de São Bento de Una, no interior de Gramado. Aos 16 anos, já no Recife, a mãe, percebendo a sua paixão pela música, ofereceu-lhe um violão. Nunca teve aulas, aprendeu a tocar sozinho. Em jovem, mais interessado "no mundo da política do que no mundo da pop", experimentou a canção de protesto. Estudou direito, por influência do pai, procurador, mas cedo reconheceu que a profissão não lhe interessava. Chegou a ser jornalista mas também percebeu que não era essa a vocação. "Na altura a música já estava muito entranhada em mim. Não havia como mudar isso", sintetiza.

Em 2016, Alceu Valença escreveu, realizou, montou, compôs a banda sonora e protagonizou o filme "A Luneta do Tempo". "Foi um pretexto para voltar às minhas origens", justifica. A estreia como realizador foi auspiciosa. O filme foi exibido nas salas brasileiras e, em maio chegará a Portugal, onde estreará no Cinema São Jorge, em Lisboa. Brevemente, esta obra também estará disponível em serviços de streaming, como o Netflix.