Aldina Duarte estreia fado no Museu FC Porto

A fadista Aldina Duarte leva a estreia do fado no Museu Futebol Clube do Porto, hoje, às 21.30 horas, para "Dar Letra à Música", no Auditório Fernando Sardoeira Pinto.

A artista, com reconhecimento entre públicos de todas as camadas etárias, vai estar em palco para conversar e para cantar.

Letrista, fadista e investigadora, Aldina Duarte conta já com 20 anos de carreira. A fadista traçou uma marca bastante personalizada, tornando-se reconhecida por todas as gerações, sendo uma das aclamadas da história do fado.

Tinha 24 anos quando se iniciou no fado e, ouvindo e investigando, interpretou finalmente ela própria o seu fado, escrevendo para artistas de grande repertório como Mariza, Carminho, Ana Moura, Camané ou António Zambujo.

Em 2004 lançou o seu primeiro álbum intitulado "Apenas o Amor", seguindo-se outros, numa discografia que a elevou à categorização de uma das grandes vozes nacionais.

O evento é uma iniciativa do Museu FC Porto, em parceria artística com a Associação Sótão Paralelo ("Conta-me Histórias"), estando sujeito à lotação da sala. As últimas conversas-concerto que decorreram no Auditório Fernando Sardoeira Pinto tiveram sala cheia, com Simone de Oliveira e Miguel Araújo.

Bilhetes a 5 euros para sócios do Futebol Clube do Porto e 7.5 euros para o público geral.