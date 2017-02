Artista homenageada no memorial dos Oscars afinal está viva

Hoje às 15:05, atualizado às 15:46 Facebook

O engano que levou a Academia a atribuir o prémio de "Melhor Filme" a "La La Land" em vez de "Moonlight" não foi o único erro inesperado da noite dos Oscars. Num vídeo de tributo a artistas que morreram no último ano, apareceu a fotografia de uma mulher que ainda está viva.

Ao lado do nome da figurinista Janet Patterson, que morreu em outubro de 2016, estava o retrato da amiga Jan Chapman, produtora de 66 anos.

"Fiquei devastada pelo uso da minha imagem no lugar da da minha grande amiga e colega de longa data Janet Patterson", disse Jan Chapman, em comunicado enviado à revista "Variety". "É muito triste que o erro não tenha sido apanhado. Eu estou viva e bem e continuo a trabalhar como produtora", continuou a australiana.

Patterson esteve nomeada para os Oscars quatro vezes pelos filmes"Portrait of a Lady", "Oscar and Lucinda", "The Piano" e "Bright Star". Nestes dois últimos, Patterson e Chapman trabalharam juntas.

O vídeo de tributo aos artistas falecidos homenageou, entre outros, as atrizes Carrie Fisher e Debbie Reynolds, e o cantor Prince.