As histórias dos meninos de Chernobyl em livro

São 38 crianças de Chernobyl e outras tantas "estórias" num livro que é lançado sexta-feira, no Porto, e que cruza as realidades díspares vividas por jovens ucranianos que durante o verão deixam o seu país para passarem um mês de férias em Portugal, longe da radiação.

"O Verão Azul dos afetos" conta as vivências deles, meninos de Ivankiv que habitam a uns perigosos 50 quilómetros da antiga central nuclear do Norte da Ucrânia, que em abril de 1986 protagonizou o maior desastre nuclear civil de sempre, contaminando com radiação uma extensa área da Europa.

A radioatividade ainda subsiste ao redor de Chernobyl, e é em prol da saúde dessas crianças que a Liberty Seguros começou a replicar em Portugal, em 2009, o programa Verão Azul, então já implementado em Espanha. O objetivo é proporcionar a jovens dos 6 aos 16 anos um mês de férias rico em iodo, o que, de acordo com estudos efetuados, lhes dá mais um a dois anos de vida.

O livro, com reportagens da jornalista Ana Correia Costa e da fotógrafa Judith Pressler Pina, é apresentado às 11 horas no Espaço Liberty Seguros do Porto, e conta ainda com a presença do jornalista Mário Augusto, que coordenou o projeto, do responsável pelo programa Verão Azul, Fernando Pinho, e do diretor de Marketing da Liberty Seguros, Rodrigo Esteves. Estarão também presentes algumas famílias de acolhimento.