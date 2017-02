Ator que fez de gigante em "A Guerra do Tronos" morreu aos 36 anos

Hoje às 15:50, atualizado às 15:52 Facebook

Neil Fingleton, o homem mais alto de Inglaterra, e que fez o papel de gigante na série "Guerra dos Tronos", morreu no sábado.

Segundo a imprensa britânica, Neil Fingleton, de 36 anos, foi vítima de falha cardíaca.

Com 2,36 metros, Neil Fingleton jogou basquetebol e chegou a ser considerado o homem mais alto de Inglaterra. Ficou famoso pelo papel de "Mag o Poderoso" na popular série "Guerra dos Tronos".

Desde que entrou no mundo da representação, Fingleton apareceu em filmes como Dr Who, X-Men: First Class e Avengers: Age of Ultron.