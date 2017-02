Câmara sem intenção de candidatar Porto a Cidade Literária

Hoje às 22:27, atualizado às 22:28 Facebook

A Câmara Municipal do Porto disse não ter qualquer intenção ou projeto em curso com vista a uma candidatura a Cidade Literária da UNESCO, depois de a Livraria Lello ter anunciado essa pretensão.

"A Câmara do Porto e a sua marca registada 'Porto.' não estabeleceram qualquer parceria com a Livraria Lello", referiu a autarquia na sua página oficial, sublinhando ter sido surpreendida por uma nota de imprensa da Livraria Lello sobre uma suposta candidatura do Porto a Cidade Literária da UNESCO.

O Porto tem as condições e critérios exigidos pela UNESCO para ser considerado uma cidade literária, com uma candidatura a poder avançar em 2018, disse fonte oficial da Livraria Lello, que anunciou um movimento para este projeto.

A ideia de criar um "movimento para fazer do Porto Cidade Literária começou a 27 de janeiro, com a primeira edição das 'Conversas na Livraria Lello'", em que se falou da "identidade do Porto e do impacto do turismo na cidade", explicou o responsável pela comunicação da livraria, Manuel de Sousa, referindo que, embora em fase embrionária, o objetivo é criar um movimento na cidade, "liderado pela Câmara Municipal do Porto".

O município acrescentou ainda que não estabeleceu qualquer parceria com os promotores das referidas conferências.

As cidades literárias com a classificação da UNESCO espalhadas pelo mundo estão em Edimburgo, Reino Unido (2004), Iowa, EUA (2008), Melbourne, Austrália (2008), Dublin, Irlanda (2010), Reiquiavique, Islândia (2011), Norwich, Reino Unido (2012), Cracóvia, Polónia (2013), Dunedin, Nova Zelândia (2014), Granada, Espanha (2014), Heidelberg, Alemanha (2014), Praga, República Checa (2014), Bagdade, Iraque (2015), Barcelona, Espanha (2015), Liubliana, Eslovénia (2015), Lviv, Ucrânia (2015), Montevideu, Uruguai (2015), Nottingham, Reino Unido (2015), Tartu, Estónia (2015) e Ulianovsk, Rússia (2015).

Óbidos foi considerada vila literária, pela UNESCO, em novembro de 2015.

As cidades que se queiram candidatar ainda este ano de 2017 à rede da UNESCO podem fazê-lo até dia 16 de junho, lê-se na página da internet daquela organização.