Alguns países já estão na capital ucraniana a ensaiar para a cerimónia da Eurovisão 2017. O primeiro ensaio da Roménia ficou marcado, esta quinta-feira, por uma aparatosa queda do cantor Alex Florea, um dos dois representantes do país.

No fim do primeiro ensaio da dupla romena, Alex e Ilinca, que interpreta o tema "Yodel it!", o músico caiu enquanto saltava de um canhão, colocado no palco.

O momento não consta na gravação disponibilizada pela conta de Youtube da Eurovisão, que só partilha alguns segundos de cada ensaio, mas foi captado por um espectador que o divulgou nas redes sociais.

Os ensaios para o Festival da Eurovisão já estão a decorrer no Internacional Exhibition Centre, em Kiev, onde Luísa Sobral também está, na vez do irmão, Salvador Sobral, que só deverá rumar Kiev no dia sete, dois dias antes da exibição.