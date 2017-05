Cerca de 50 festivais portugueses ganham selo europeu de qualidade

Hoje às 17:50 Facebook

Mais de 700 festivais de artes, entre os quais 50 portugueses, receberam o selo europeu de qualidade da Associação de Festivais Europeus, segundo decisão anunciada esta quinta-feira em Wiesbaden, na Alemanha.

Entre os festivais portugueses reconhecidos com o selo de qualidade "Europe for Festivals, Festivals for Europe" estão, por exemplo, o Estarreja Arte Urbana, a Semana Internacional de Piano de Óbidos, o Covilhã Urban Art Festival, o DocLisboa, o MoteLX, o Terras sem Sombra e o Serralves em Festa.

O júri que atribui este selo de qualidade afirmou-se "impressionado pela enorme qualidade, diversidade, exposição junto do público e pelo compromisso de inclusão e acessibilidade a todos os cidadãos", assim como "as consistentes escolhas artísticas", lê-se na nota de imprensa hoje divulgada.

O selo de qualidade foi lançado em 2014, numa parceria entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, com o objetivo de dar visibilidade internacional a festivais de artes e cultura, para que beneficiem de redes de encontro e promoção a nível global.

No total, o selo de qualidade 2017/2018 abrangerá 715 festivais de 39 países.