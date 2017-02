Estrelas dos Oscars recebem saco com 95 mil euros em prendas

JN Hoje às 18:47, atualizado às 19:03 Facebook

O saco de prendas "Everyone wins" já é um clássico na temporada dos Oscars. Este ano, os nomeados nas principais categorias vão receber desde um acessório para fazer exercícios pélvicos a uma estada de três noites num hotel em Itália.

Os sacos de prendas, oferecidos pela empresa de marketing Distinctive Assets, são entregues aos 25 nomeados nas categorias de Melhor Ator e Atriz, Melhor Ator e Atriz Secundários e Melhor Realizador. Os contemplados recebem o "saco" em casa cerca de uma semana antes da cerimónia dos Oscars, que se realiza no próximo domingo.

O cabaz deste ano está avaliado em cerca de 95 mil euros, segundo a Forbes, um valor bastante inferior aos cerca de 219 mil euros do ano passado. "O nosso objetivo não é aumentar o valor das prendas todos os anos", disse o fundador da empresa, Lash Farry, num comunicado citado pela Yhaoo Finance.

Segundo a Forbes, a prenda mais cara é uma estada de três dias no Lost Coast Ranch, no norte da Califórnia, avaliada em cerca de 38 mil euros. O cabaz mais cobiçado da temporada dos Oscars inclui ainda tratamentos de SPA, uma estada de três noites em Itália, 10 sessões com o famoso treinador de celebridades Alexis Seletzky ou uma pulseira em ouro e diamantes.

Mas se estas estão entre as prendas mais dispendiosas, outras há que se destacam pela originalidade: um acessório para exercitar a pélvis e a respetiva app; um kit pessoal de primeiros socorros; uma caixa de 64 lápis de cera personalizados; barras energéticas; vários cestos de maçãs; ou um simples batom hidratante, cujo preço não chega aos cinco euros.