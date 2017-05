Ciclo Kenji Mizoguchi arranca no Porto

Ana Vitória Hoje às 16:01 Facebook

O ciclo dedicado ao realizador Kenji Mizoguchi arranca quinta-feira no Porto, no Teatro do Campo Alegre, onde, até 21 de junho, serão projetadas as nove obras-primas do mestre japonês.

A Leopardo Filmes tem vindo a apresentar cópias restauradas da filmografia do realizador japonês num ciclo que arranca quinta-feira, no Teatro do Campo Alegre, no Porto com a exibição de "A Mulher de quem se fala" (1954). Passada na Quioto dos anos 50, a película realça a inevitabilidade da desventura e do desgosto amoroso. Segue-se, sexta e sábado, "Os Amantes Crucificados" (1954), um hino ao amor, em que se faz o elogio aqueles que preferem o amor à própria morte. No domingo, a sessão completa-se com "A Senhora OYO" (1951). Neste filme, Mizoguchi adapta o romance de Jun'ichirô Tanizaki, acerca de repressão e amor proibido como forma de explorar a hipocrisia e relações incestuosas de uma família abastada no Japão do pós-guerra.

Em Lisboa, a iniciativa da Leopardo Filmes prossegue com três novos títulos do realizador nipónico: "A Senhora OYU (1951), "A Imperatriz Yang Kwei Fei" (1955) e "Rua da Vergonha" (1956). A partir de 1 de junho, serão programadas as restantes obras que integram este ciclo, "Festa em Gion" (1953), "O Intendente Sansho" (1954) e "O Conto dos Crisântemos Tardios" (1939).