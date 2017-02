Cinema Trindade arranca programação regular com "Mãe Só Há Uma"

Hoje às 10:05, atualizado às 10:09 Facebook

O cinema Trindade, no Porto, inicia, esta quinta-feira, a programação regular com a exibição do filme "Mãe Só Há Uma", da realizadora brasileira Anna Muylaert.

Para além desta estreia, às 19 horas, da quinta longa-metragem da realizadora natural de São Paulo, o dia de arranque da programação regular conta ainda com as projeções de dois filmes que não obtiveram semanas completas de exibição no Porto, como referiu a Nitrato Filmes em comunicado: "Boi Neon", de Gabriel Mascaro, de 2015, e "O Ornitólogo", de João Pedro Rodrigues, de 2016.

O cinema Trindade vai receber, ao longo de fevereiro, um ciclo intitulado "Inéditos no Porto", em que se exibirão, entre outros, os filmes "Mate-me Por Favor", de Anita Rocha da Silveira, "A Vida Privada dos Hipopótamos", de Maíra Bühler e Matias Mariani, "Cabelo Rebelde", de Mariana Rondón, ou "As Acácias", de Pablo Giorgelli.

O ciclo de cinema nunca antes exibido na cidade vai contar também com o filme póstumo de Eduardo Coutinho, "Últimas Conversas", com apresentação de Jorge Campos.

Para além de "Silêncio", de Martin Scorsese, e "Moonlight", de Barry Jenkins, o cinema Trindade vai receber, ainda em fevereiro, "Toni Erdmann", da realizadora alemã Maren Ade.