Comédia luso-angolana junta humoristas no São Jorge

Hugo Sousa, o conhecido comediante do stand-up nacional que assina uma rubrica de humor em vídeo no Jornal de Notícias, vai subir ao palco do Cinema São Jorge, no próximo dia 11, na companhia de Guilherme Duarte e de Gilmario Vemba.

O espetáculo "Stand up Sessions" marca o regresso a Portugal do angolano Gilmario Vemba. O angolano é um dos pioneiros na comédia stand up em Angola e membro do maior e mais popular grupo humorístico do país. Atuou em Portugal em 2011, 2014 e 2015.

Já Guilherme Duarte é o autor do blogue Por Falar Noutra Coisa, eleito o melhor blogue de 2016. Tem dois livros editados e co-criou a série de "sketches" "Falta de Chá" que foi vista mais de um milhão de vezes no YouTube.