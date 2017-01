Coreógrafa Madalena Victorino vence Prémio Universidade de Coimbra

Carina Fonseca Hoje às 13:42 Facebook

Madalena Victorino, coreógrafa, pedagoga e programadora cultural, é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2017, anunciou o reitor João Gabriel Silva, nesta quinta-feira.

Madalena Victorino "tem um percurso distinto na área da dança e da coreografia em Portugal, mas muito em particular na dança de comunidade, sempre com uma vertente muito forte do ponto de vista educativo", afirmou João Gabriel Silva.

O percurso da artista inclui-se na chamada Nova Dança Portuguesa, "mas tem um cariz extremamente pessoal", segundo o reitor.

João Gabriel Silva destacou a "capacidade de comunicação absolutamente extraordinária" e a "empatia automática" da laureada, que estava a trabalhar na serra algarvia, "em mais um projeto comunitário envolvendo populações tipicamente menos bafejadas por atividades culturais", quando recebeu a notícia.

Madalena Victorino "tanto faz espetáculos nas maiores salas, como nos locais mais recônditos", por exemplo, na "mercearia da aldeia", prosseguiu.

O Prémio Universidade de Coimbra, atribuído a uma personalidade portuguesa que se distinga nas áreas da cultura ou da ciência, tem o valor de 25 mil euros, sendo patrocinado pelo Banco Santander-Totta e apoiado pelo Jornal de Notícias.

Entre os mais recentes vencedores do galardão estão Adélio Mendes, investigador e catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto, na área de química; José Quitério, jornalista e gastrónomo; ou António Pinho Vargas, músico e investigador.

A entrega do Prémio Universidade de Coimbra 2017, que teve a sua primeira edição em 2004, decorre no dia 1 de março, no âmbito das comemorações dos 727 anos da mais antiga universidade portuguesa.