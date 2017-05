Cronista do JN Rui Cardoso Martins vence prémio literário

Hoje às 15:35, atualizado às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O livro "Levante-se o réu outra vez", de Rui Cardoso Martins, venceu o Grande Prémio Associação Portuguesa de Escritores/Câmara de Loulé - Crónica e Dispersos Literários, no valor pecuniário de 10 mil euros.

O livro, editado pela Tinta-da-China em maio do ano passado, "foi escolhido pelo júri pela capacidade original de definir, em poucos traços, personagens e situações que se constituem como parábolas da natureza humana, denunciando um olhar cúmplice e afetivo no espaço inesperado de um tribunal", segundo a ata, divulgada pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), em comunicado.

O júri foi constituído por Carlos Albino Guerreiro, Isabel Cristina Mateus e Luísa Mellid-Franco que escolheu a obra de Cardoso Martins "por unanimidade".

Este é a 2.ª edição da Grande Prémio de Literatura-Crónica e Dispersos Literários, instituído pela APE, com o patrocínio da Câmara de Loulé, à qual concorreram, "a título excecional", obras saídas nos anos de 2015 e 2016.

A cerimónia de entrega do prémio realiza-se no próximo dia 25 de maio, dia do concelho de Loulé, pelas 12:00, no salão nobre dos Paços do Concelho da cidade.

Rui Cardoso Martins assina uma crónica semanal na secção Justiça nas edições de domingo do Jornal de Notícias. Não perca a próxima

Crónicas já publicadas:

O fadinho do candongueiro

Um teatro engasgado

Uma estrela em formação