"Decidi que Gisberta vai reviver a partir da arte"

Luis Lobianco, ator do coletivo brasileiro de humor Porta dos Fundos, vai encenar e interpretar "Gisberta", a dramática história da transexual torturada no Porto. Estreia no Brasil no próximo mês e depois vem para Portugal.

No dia 22 de fevereiro do ano passado, o ator brasileiro Luis Lobianco, que integra o coletivo de humor Porta dos Fundos, escutou mais atentamente o tema "Balada de Gisberta", de Pedro Abrunhosa, na interpretação de Maria Bethânia - e foi saber quem era a Gisberta da canção. Lembra-se bem da data, porque passavam exatamente dez anos sobre a morte daquela transexual brasileira, torturada por um grupo de menores e atirada para o poço de um prédio inacabado, no Porto, ainda viva.

"Desde esse dia, minha investigação sobre Gisberta foi diária", contou Lobianco ao JN, em entrevista escrita a partir do Brasil. O ator aproveitou a ida ao Porto com o espetáculo "Portátil", em dezembro passado, para visitar espaços como o edifício "onde aconteceu o crime" ou a Oficina de São José, instituição católica que albergava os rapazes envolvidos na morte da brasileira. "O local agora está desativado, mas foi dos mais sombrios em que passei. Percorri ruas que ela cita em suas cartas para a família, boates onde trabalhou e conversei com pessoas que acompanham o caso", recordou.

Contra a transfobia, criar

Luis Lobianco quis contar a história de Gisberta em palco, processo em que teve a "colaboração afetiva e documental" da família dela, e o resultado é "Gisberta", uma peça idealizada por si. Dando voz àquela pessoa - que em Portugal se tornou "ícone na luta pela conscientização para uma erradicação dos crimes de ódio contra gays, lésbicas e transexuais", como refere nota de divulgação do espetáculo -, o ator pretende dar voz a outras que, como ela, são alvo de transfobia, em especial no Brasil.

"O Brasil é o país que mais mata transexuais no Mundo e também é um dos países mais homofóbicos. Centenas de "Gisbertas" são assassinadas aqui a cada ano e isso não gera mais notícia, se tornou banal", lamentou o artista em declarações ao JN. Antes, já afirmara: "O caso de Gisberta não é conhecido por aqui e decidi que Gisberta vai reviver a partir da arte e será amada pelo público".

Espetáculo vem a Portugal

A peça "Gisberta" tem estreia marcada para 1 de março, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e deverá passar por várias cidades de Portugal entre o final deste ano e o início de 2018, revelou Luis Lobianco. Representá-la no Porto "seria muito importante", por se tratar do "lugar onde Gisberta viveu intensamente seus sonhos e teve a vida interrompida".

Lobianco costuma fazer rir o público português, mas o que propõe agora é um drama de 70 minutos, com texto de Rafael Souza-Ribeiro e direção de Renato Carrera, em que o ator, responsável também pela encenação, surge em cena acompanhado por três músicos.

E, afinal, que papel pode a arte ter na prevenção de casos como este? Lobianco responde: "Os menores que torturaram Gisberta deram detalhes do que fizeram com ela nos sete dias, culminando com a sua morte. Mesmo assim, Gisberta foi declarada morta for afogamento, na conclusão do julgamento. Precisamos fazer a sociedade entender que o que mata é a transfobia. A motivação é a intolerância, o ódio pelo que é diferente. Não foi culpa da água. O teatro cria então um momento de comunhão para beleza, riso, dores e justiça".