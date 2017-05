Direção do Instituto do Cinema e Audiovisual demite-se

Hoje às 18:19 Facebook

Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, presidente e vice-presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), pediram a demissão, revelou esta quarta-feira o Ministério da Cultura.

De acordo com a tutela, as duas responsáveis "solicitaram a cessação das funções que exercem desde 15 de janeiro de 2014" e o pedido foi aceite.

Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias terminam o mandato no dia 31 de maio.

Fonte do gabinete de imprensa do Ministério da Cultura explicou à agência Lusa que o pedido de cessação de funções foi apresentado na quarta-feira, referindo que termina assim "um período longo e exigente de funções" e que nos próximos dias será anunciada a nova direção do ICA.

Contactada pela agência Lusa, Filomena Serras Pereira escusou-se a adiantar as razões da saída, remetendo esclarecimentos para o ministério.

Filomena Serras Pereira sai numa altura de grande contestação por parte de várias associações do setor, no seguimento da escolha dos júris dos concursos de apoio financeiro e da política para o setor do cinema e audiovisual.

A saída da direção do ICA acontece pouco mais de uma semana depois da abertura dos concursos de apoio financeiro referente a 2017 e numa altura em que a tutela ainda está a negociar a alteração da regulamentação da lei do cinema e audiovisual.

Em abril, quando foram aprovados os júris que decidem quais os projetos de cinema e audiovisual que recebem apoio financeiro, 14 associações do setor fizeram um protesto à porta do ICA e criticaram duramente a direção do ICA.

Escolhida por concurso público em 2014, quando Jorge Barreto Xavier era secretário de Estado da Cultura, Filomena Serras Pereira, licenciada em Administração e Gestão de Empresas, está ligada ao ICA desde 1999.