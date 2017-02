Douro em alta na "Essência do Vinho"

Sérgio Almeida Hoje às 20:41 Facebook

Alves de Sousa Pessoal 2008 (vinho branco), Passagem Grande Reserva 2008 (vinho tinto) e Barbeito 30 anos Malvasia Vó Vera (vinho fortificado) foram os três grandes vencedores da edição deste ano do "Top 10 Binhos Portugueses", anunciado nesta noite de sexta-feira

É um dos momentos mais aguardados de cada edição da "Essência do Vinho", no Palácio da Bolsa, e este ano não foi exceção. O anúncio do "Top 10 vinhos portugueses" aconteceu nesta sexta-feira num jantar realizado na Feitoria Inglesa, no Porto, e coroou dois vinhos originários do Douro, um branco e um tinto, no que pode ser considerado um triunfo em (quase) toda a linha.

Além dessa vitórias, o Douro foi ainda contemplado com um terceiro lugar nos tintos e um segundo na categoria de fortificados. Mas vamos ao vencedores. Produzido na Quinta das Bandeiras - uma propriedade de 100 hectares localizada próxima do Pocinho, em frente ao famoso Vale Meão -, o Passagem Grande Reserva 2009 mereceu a preferência do júri como melhor tinto do ano.

Nas sucessivas avaliações que recebeu desde que foi lançado, os críticos colocaram em evidência "a frescura conferida pela hortelã, a fruta preta madura e as notas de especiarias".

Mais quatro tintos ocupam o top 10 global: Menino António Alicante Bouschet 2014 (Herdade da Malhadinha Nova, regional alentejeano), Quinta da Touriga Chã 2014 (Jorge Rosas, Douro), Chryseya 2014 (Symington Family Estates, Douro) e Pedra Cancela Amplitude 2013 (Dão).

Nos brancos, o "perfil austero, de verniz, flores secas e especiarias" do Alves de Sousa Pessoal 2008 sobrepôs-se à concorrência, tendo o Quinta de Santiago Alvarinho Reserva 2015 (Nenúfar Real, vinhos verdes) sido aquele que mais se aproximou. O prémio surge, curiosamente, poucos anos depois de este conhecido clã familiar ter anunciado a intenção de centrar os esforços no vinho do Porto, recuperando uma antiga tradição.

Na terceira e última categoria, dos fortificados, três propostas, originárias de outras regiões demarcadas, ascenderam ao ambicionado "top 10". A distinção maior, todavia, foi reservada a um lote especial da companhia madeirense Vinhos Barbeito, o afamado 30 anos Malvasia Vó Vera.

O vinho do Porto da Kopke, colheita de 1957 - caracterizado pelo "paladar doce, equilibrado e elegante", devido "aos aromas resinosos bem integrados com notas de amêndoas, mel e laranja confitada" - ocupou a posição seguinte.

Único representante dos vinhos da península de Setúbal, o Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior 20 anos foi considerado o terceiro melhor vinho fortificado a concurso.



Júri mais internacional

Coube a mais de quatro dezenas de especialistas, entre jornalistas, críticos e "sommeliers", a decisão de escolher os melhores vinhos portugueses do ano.

O júri, que integrava elementos de uma dúzia de países (incluindo Brasil, China, Polónia, Reino Unido, Japão, Dinamarca e Suíça), provou ao longo do dia um total de 60 vinhos previamente selecionados pelo painel da revista "Wine - A essência do vinho".

A avaliação foi feita em provas cegas, "sem conhecimento prévio dos vinhos", sublinha a organização do evento.



A vitória da antiguidade

Para Nuno Pires, diretor da "Essência do Vinho", a principal tendência revelada nesta edição prendeu-se com a antiguidade dos vinhos, sobretudo nos verdes. Um sinal de que "os produtores estão a guardá-los mais tempo, o que faz com que ganhem complexidade". "Mas, acima de tudo, quem ganha com a aposta são os consumidores, que têm acesso a vinhos melhores", considera.

A qualidade "muito elevada" dos vinhos a concurso foi, segundo o responsável, alvo de fortes elogios por parte dos membros do júri, que convergiram "na tremenda evolução" que Portugal tem registado nesta área ao longo dos últimos anos.

Mais enchentes à vista

Quem perdeu os dois dias iniciais da "Essência do Vinho", no Palácio da Bolsa, ainda vai a tempo de participar na maior experiência vínica em Portugal. Até amanhã ao fim do dia encontram-se em prova livre três mil vinhos de 350 produtores.

Há ainda duas dezenas de provas comentadas, conduzidas por especialistas, que incluem "novidades e raridades resgatadas da cave", garante a organização. Neste sábado, o destaque vai para uma prova de garrafas da Casa Ferreirinha Vinha Grande tinto 1975.

No domingo, realce para a prova "Kopke: 6 décadas de colheitas", com exemplares de 1957, 1967, 1978, 1981, 1999 e 2007.

A organização espera reforçar os 20 mil visitantes obtidos na edição transata. No entanto, Nuno Pires ressalva que a margem de crescimento popular no Palácio da Bolsa "é limitada, em nome do conforto que gostamos de associar a esta experiência".