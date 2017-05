Festival DDD invadiu o Jardim de S.Lázaro, no Porto

Catarina Ferreira Hoje às 18:48, atualizado às 18:49 Facebook

O segmento OUT do Festival DDD (Dias da Dança) inaugurou, esta sexta-feira, com a performance "Talking Lazaro", criada por Pedro Prazeres com os alunos do Balleteatro, para o Jardim de S. Lázaro.

"O doutor disse comprimidos da ansiedade para tomar de dia e afastar os fantasmas à noite", a frase repetida ininterruptamente, pelo homem que fala com as árvores e com os pássaros no Jardim de S. Lázaro, servia de banda sonora a quem se juntou para ver a performance. Para ele é só mais uma tarde, mas esta sexta-feira alguns dos seus fantasmas são visíveis e dançam com os seus fatos asséticos sobre os muros do jardim, ou deambulam embrulhados em gabardines, criando diagonais, a condizer com o dia. Mais à frente debruçam-se sobre as árvores ou sacodem o corpo, como se uma discoteca silenciosa se tivesse colado ao coreto que serve de abrigo do vento, no campeonato de sueca que ali se realiza todos os dias. A poética do gesto fica exacerbada quando se faz o percurso criado por Prazeres, com os auscultadores postos com a banda sonora de Jorge Queijo para esta performance. "Talking Lazaro" respeita a teoria das ilusões de ótica, quando olhamos para uma imagem em movimento, fixamos mais o que está parado. Nunca o campeonato de sueca esteve tão visível. Esta performance pode ser vista este sábado, a partir das 16 horas.

Agenda preenchida

O DDD tem este fim de semana uma agenda preenchida. Às 15 horas deste sábado, Cristina Planas Leitão, coordenadora do projeto "Aquecimento Paralelo" dá um workshop, na Praça D. João I para o qual já estão inscritas 100 pessoas. Às 16 horas, pode ver no espaço da Mala Voadora, a performance "A morte da audiência", de Bruno Humberto. Se quiser seguir o circuito, às 18.30 horas, no teatro Rivoli, sobe à cena o "Projeto Espiões", de Filipa Francisco. À mesma hora, no Teatro Nacional de S. João, poderá ver "A perna esquerda de Tchaikovsky", de Tiago Rodrigues que terá uma nova récita no dia 11. Este sábado às 21.30 horas, o Cineteatro Constantino Nery,, em Matosinhos, recebe "Tordre", de Rachid Ouramdane, em estreia nacional.