Filme sul-coreano marca arranque da competição do Fantasporto

A exibição do filme sul-coreano "A Idade das Sombras", escrito e realizado por Kim Jee-woon, cineasta já premiado no Porto por "História de Duas Irmãs", marca arranque do Festival Internacional de Cinema Fantasporto.

Descrito pelos organizadores, numa das conferências de imprensa que antecederam o arranque do evento, como "um festival generalista com dois focos, o cinema fantástico e o oriental", voltado para aquilo que designaram por "cinema dos nossos tempos", o certame inclui este ano 132 filmes de 35 países diferentes que vão ser exibidos até 5 de março, no Rivoli.

"O tema deste ano é o cinema dos nossos tempos, porque tanto na área fantástica como na área generalista temos filmes que retratam a história dos nossos tempos, nomeadamente dos conflitos", realçou, antes do arranque do festival, a diretora do evento, Beatriz Pacheco Pereira.

Em comunicado, a organização lembrou que, em paralelo com a sessão de abertura, vai ser exibido "Night of a 1000 Hours", de Virgil Widrig, e "Dearest Sister", de Mattie Do, originária do Laos que se desloca ao Porto para apresentar a obra.

"No sábado as atenções vão estar bastante concentradas na estreia mundial de 'A Ilha dos Cães', coprodução luso-angolana realizada pelo português Jorge António, que foi o último trabalho de Nicolau Breyner para cinema", salientou a organização.

Ao longo do fim de semana, entre outros filmes, vai ser ainda possível ver "The Evil Within", de Andrew Getty, e "The Net", de Kim Ki-duk, realizador várias vezes presente no Fantasporto.

Em competição marcam presença três filmes portugueses, todos em antestreia mundial: "A Floresta das Almas Perdidas", "Comboio de Sal e Açúcar" e "A Ilha dos Cães", o último trabalho em cinema do ator Nicolau Breyner, homenageado na edição anterior.

De acordo com a organização, estreia ainda a longa-metragem "Rewind", uma produção suíça do português Pedro Joaquim.

O Prémio de Cinema Português "vai novamente escolher o melhor filme e a melhor escola de cinema" de entre nove instituições nacionais. O Prémio Carreira do Fantasporto vai, em 2017, para o cineasta holandês Ate de Jong, que esteve no festival em 2016, e serão exibidos os filmes "Drop Dead Fred", de 1991, bem como o novo filme "Love is Thicker Than Water".

Adicionalmente, na sequência da já anunciada parceria com a TV Globo, vão estar no festival as atrizes Mariana Ximenes ("Super Max"), Marina Ruy Barbosa ("Amorteamo") e a argumentista Gloria Perez, esta para apresentar "Dupla Identidade".

"O festival conta ainda com a colaboração habitual da Universidade do Minho, Universidade de Trás-os-Montes e Douro, Universidade Católica do Porto e Universidade Lusófona de Lisboa, assim como muitas outras escolas e institutos politécnicos, num concurso entre escolas que já vem sendo um tradição imprescindível", realçou o festival.