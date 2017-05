"Gosto que seja difícil lidar com a minha música"

Sérgio Almeida Hoje às 20:05, atualizado às 20:20 Facebook

De regresso a Portugal para apresentar um novo disco gravado a meias com o pianista Quentin Sirjacq, Dakota Suite falou ao JN sobre a peculiar forma de estar no mundo da música, imune a todo o tipo de concessões.



Chris Hooson é um artista muito especial. Com perseverança e muito sofrimento à mistura, encontrou na música um modo catártico de lidar com o autismo. Ao leme dos Dakota Suite, banda que criou na sua Liverpool, tem vindo a criar uma obra a que, pela sua singularidade, é difícil ficar indiferente.

Nesta sexta-feira, às 18.30 horas, Dakota Suite e Quentin Sirjacq vão apresentar alguns temas do novo disco. "Wintersong" na Fnac de Santa Catarina, no Porto. No dia seguinte, à noite, o duo sobe ao palco do Theatro Circo, em Braga, no âmbito do ciclo de piano "Respira!"



Não é a primeira vez que se apresenta em Portugal. O que se lembra dos outros concertos?

Gostei bastante de todas as vezes em que estive em Portugal. Lembro-me da primeira vez em que tocámos em Coimbra, num concerto organizado pelo Pedro Galante, um ser humano adorável que geria uma loja de discos na cidade. Foi muito especial. Toquei várias vezes desde então. Lamento o que se passou num concerto que foi transmitido ao vivo, em que pedi ao produtor para me informar sobre o resultado de um jogo de futebol que estava a decorrer.. Como ele se esqueceu de ver o resultado, saí do palco e recusei a voltar até que me informassem do resultado. Pareceu-me muito divertido na altura, mas agora já não tenho tanta certeza. Estes concertos têm-me permitido conhecer outros seres gumanos que se tornaram autênticos irmãos para mim. Como Luís Bandeira, que sempre foi um amigo leal e apoiante incondicional da música que fazemos. Foi ele que me apresentou certa vez ao Bernardo Sassetti, cujo disco "Alice" ouço todas as semanas. É quase como uma respiração para mim... Fiquei muito triste quando soube da sua morte. Ainda me perturba. Tenho tido também o prazer de desfrutar da companhia do Nuno Calado, que considero um homem muito interessante. Não falamos muitas vezes, mas quando isso acontece há sempre uma ligação plena de significado. São essas pessoas que vivem de modo intenso que se tornam um apoio incondicional quando estou a viajar.

Como definiria o vosso novo disco, "Wintersong"?

O Quentin e eu adoramos jazz, sobretudo Thelonius Monk, por quem somos obcecados, mas ouvimos todo o tipo de jazz. Ainda recentemente falámos de Barry Harris, que toca em "The sidewinder", o meu trompetista favorito. Soube aí que o Quentin tinha tocado com o Barry, o que de imediato nos levou logo a fazer uma série de ligações.. Moondog, Satie, Poulenc e outros do mesmo género. Pensámos em fazer algo do género de Bill Evans e Tony Bennett, como o lado cru de uma canção. Mostrar uma canção como ela é, sem os arranjos. Emoção em estado puro. Basicamente, gravámos os espetáculos e decidimos gravá-los. Documenta uma viagem adorável e que nos traz memórias especiais.

Como é o seu processo criativo?

Costumo dizer que não me sento conscientemente para escrever uma canção. A experiência de composição, para mim, é sempre um processo de necessidade de processar as minhas emoções. Nesse sentido, as canções são uma catarse para expressar quão triste e solitário me sinto. Tenho autismo e luto para expressar o meu estado interior e o que sinto. As canções são uma tentativa desastrada de expressar o meu amor e gratidão pela minha mulher, Joanna, por ter a coragem de me amar e de me fazer sentir completo. Essencialmente, escrever é como ouvir música. É tão importante como respirar. É doloroso articular essas coisas e apresentá-las. É então que peço à Joanna para tirar fotografias que correspondam à interpretação da música que faço para ela. Nesse sentido, as imagens sem a música e vice-versa tornam-se sem significado.

Não é a primeira parceria que tem com o Quentin. O que aprecia mais no seu trabalho?

É sempre muito importante trabalhar com pessoas como ele. É o irmão que nunca tive. Somos muito próximos e adoro-o profundamente. Entendemo-nos de tal forma que sinto que somos feitos do mesmo pedaço de madeira. Também ajuda o facto de ele ser um belo músico que foi exposto à mesma música e a texturas similares. É muitíssimo dotado, o que me facilita imenso o trabalho.

As suas letras são profundas. Acredita que os seus fãs o apreciam não apenas pelo som, mas também pelas letras?

Espero que sim. As letras são muito importantes e representam uma tentativa tosca de fazer sentido num mundo que considero desconfortável e confuso na maior parte do tempo. O que a experiência no contacto com fãs me diz é que, qualquer que seja a nossa cor de pele ou de onde vimos, a necessidade de encontrarmos sentido e de sermos aceites é universal. Tento transmitir a ideia de que nenhum de nós que sente o peso extremo das coisas está sozinho. Quero sempre estar em contacto com pessoas que sentem da mesma maneira.

Trabalha como assistente social. De que forma a sua ocupação social influencia o seu trabalho artístico?

O trabalho social é muito importante para mim. Nos últimos 20 anos trabalhei com muitos ofensores sexuais num contexto terapêutico e, embora seja um trabalho muito difícil lidar com pessoas desprezadas, permite-nos darmos um passo mais rumo ao autoconhecimento. Se puder contribuir, mesmo que a uma escala pequena, para mudar algum ser humano, reduzindo as possibilidades de que venha a fazer mal a alguém de novo, o meu trabalho já terá valido a pena. O que sinto e vejo infiltra-se de algum modo na minha música, embora as canções sejam quase todas sobre a minha mulher. Ela é o rio que corre no meu interior. Estou atado a ela como um barco partido que procura refúgio.

A sua música é comparada com frequência à de nomes como Red House Painters ou Will Oldham. Revê-se nessas comparações?

Para ser franco, nunca pensei muito nisso. Ouço Will Oldham e gosto muito, mas não me vejo como semelhante. Red House Painters, bem... Conheci o Mark Kozelek e achei-o tão desagradável que realmente não tenho sido capaz de desfrutar a sua música desde essa altura. Sinto uma ligação com alguns artistas, mas nunca seria capaz de sugerir que qualquer música que faço é importante fora de minha própria casa, ou ao nível de artistas reais como Tom Waits etc. O que fazemos é tão variado que se torna difícil relacioná-lo com outros géneros, seja neo-clássico ou baladas. É por isso que tem sido difícil catalogá-los no mercado.

Os Dakota Suite são um alterego?

Não. Eu sou os Dakota Suite. Era importante para mim distanciar-me do lado comercial da música. Como tinha uma esperança inicial de que nunca seria fotografado ou associado fisicamente com a música, escolhi um ponto de referência obscuro de Lennon para refletir minha herança de Liverpool. Mas em todos os estilos musicais em que trabalho, todas as paletas que utilizo, é sempre uma variação do meu próprio terror interiorizado, do qual não há escapatória senão pela bondade e graça salvadora que minha esposa me mostrou.



O que diz aos que acham a sua música muito triste?

Diria que estão certos! Mas a música triste em si mesma não deve necessariamente invocar tristeza ou ser interpretada desse forma. A música de Arvo Part pode ser considerada "triste" ou "melancólica", mas considero que é um majestoso hino à perseverança e ao triunfo. Gosto que, para alguns, a minha música seja algo com que seja difícil de lidar. Disseram-me recentemente que um amigo meu na Holanda confessou aos mais próximos que não tencionava ver tão cedo um espetáculo meu por ser muito carregado de tristeza. Também sei que alguns dos meus amigos que viram os concertos estão realmente preocupados com a minha saúde mental devido à maneira como me exponho. Fico triste porque essa não é a minha intenção... O que tento fazer é recuar um pouco para mostrar o impacto que tem em mim estar a cantar uma canção. Vejo-me a reviver a experiência que me fez precisar de escrever a canção e que pode invocar uma tristeza muito real. Tenho sido conhecido por chorar, gritar e chutar coisas durante os concertos. Mas o Quentin tem-me ajudado a ser um pouco mais resguardado para que a performance não seja afetada em demasia por extremos. O que posso dizer é que este não é um polido 'pop' show. É um homem a expor as suas fragilidades para uma audiência, não é uma identidade construída. Autismo significa que não tenho um filtro. Eu sou apenas eu. Esse tipo de proposta não é para todos, isso eu sei.

Mais do que um estado de espírito, a melancolia é uma forma de vida?

Sim, para mim é, mas não é algo de que se deva sentir pena. Sinto o peso da respiração e do ar na minha pele. Isso faz-me sentir uma sinfonia de coisas que mal posso expressar. É uma bênção e uma maldição, experimentar as coisas dessa maneira. Não busco a companhia dos outros muitas vezes, mas, quando o faço, a noite está cheia de significado e experiência. Gosto de pensar que não podemos levar uma camisa cara para o túmulo, mas que, pelo contrário, uma noite à conversa sobre coisas significativas, acompanhada por uma boa cerveja e um prato de francesinha, é algo que perdura. Aprecio muito uma citação de Don Van Vliet (Captain Beefheart): 'A maneira como interajo com o mundo é cautelosa. Porque o mundo me toca em demasia'. Isso é algo que poderia ter tatuado no meu coração.