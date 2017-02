Herbie Hancock confirmado para o festival MIMO em Amarante

Hoje às 14:38 Facebook

O pianista e compositor de jazz norte-americano Herbie Hancock vai participar na segunda edição do festival MIMO, em Amarante, que vai decorrer de 21 a 23 de julho em Amarante, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização revelou que a participação do músico ocorrerá no âmbito de "um concerto exclusivo em Portugal".

Herbie Hancock encontra-se a gravar um novo álbum com o produtor Terrace Martin, que participará também no concerto, tocando saxofone e teclados, a par do guitarrista Lionel Loueke, do baterista Vinnie Colaiuta e do baixista James Genus.

Com quase 60 anos de carreira, Herbie Hancock venceu 14 prémios Grammy.

A organização do festival assinala que o músico norte-americano trará, neste regresso a Portugal, músicas novas, "mas também os hinos de uma longa e bem-sucedida carreira".

Em 2016, o MIMO, iniciativa com origem no Brasil, foi visto por mais de 20.0000 pessoas.

O evento "oferece concertos com grandes nomes da música internacional, um festival de cinema, uma etapa educativa com 'workshops' e 'masterclasses', e uma chuva de poesia, em locais nobres e históricos de Amarante".