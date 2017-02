Imaginarius recebe 190 candidaturas de 38 países

Catarina Silva Hoje às 18:26, atualizado às 18:27 Facebook

Este ano, 190 artistas e companhias de 38 países dos cinco continentes candidataram-se ao concurso internacional de criações artísticas para o espaço público do Imaginarius.

Da Argentina à Austrália, passando por Cabo Verde, Rússia ou Tailândia, as candidaturas chegaram de artistas dos quatro cantos do mundo para participar no festival internacional de teatro de rua de Santa Maria da Feira. O Mais Imaginarius é uma secção do festival que desafia os criadores a apresentarem propostas que abordem o espaço público nas suas mais diversas perceções, rumo à construção de novos formatos de arte de rua.

Segundo o vereador da Cultura do município, Gil Ferreira, estes números (190 candidaturas) vêm reforçar e consolidar o reconhecimento internacional do festival. "Há, efetivamente, um crescente interesse de artistas e criadores emergentes de todo o mundo no projeto cultural de Santa Maria da Feira" sublinha.

Na edição 2017, o Mais Imaginarius assume-se como um espaço de experimentação dentro da programação oficial do festival Imaginarius. O objetivo é permitir a participação de diversas linguagens artísticas, como Teatro, Dança, Música, Circo, Performance, Intervenção, Instalação, Arte Digital, Novos Media, Graffiti e Multidisciplinar.

20 performances serão selecionadas para integrar o festival

O júri do concurso internacional de criações de artistas emergentes vai agora avaliar as 190 propostas, selecionando 20 intervenções/performances para apresentação durante o festival. Todos os projetos admitidos serão candidatos a um prémio final, que consiste na realização de uma criação em residência a estrear na edição de 2018.

O histórico de candidaturas apresentadas ao Mais Imaginarius tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Nos primeiros quatro anos, entre 2010 e 2013, foram registadas 425 candidaturas a esta secção. Entre 2014 e 2017, o concurso internacional de criações artísticas recebeu 587 candidaturas.

Esta edição do Imaginarius vai decorrer nos dias 26 e 27 de maio, pelas ruas do centro de Santa Maria da Feira.