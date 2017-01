Irmãos Coen escrevem e realizam a sua primeira série

Luís Alves Vicente Hoje às 11:40 Facebook

Depois de terem sido produtores executivos de "Fargo" em TV, Joel e Ethan Coen regressam ao ecrã com "A Balada de Buster Scruggs".

Está agendado o regresso à televisão dos irmãos Coen. Depois de terem sido produtores executivos de "Fargo" - série da Fox baseada no filme homónimo de 1996 e assinado pelos mesmos realizadores -, Joel e Ethan preparam-se para levar ao pequeno ecrã aquela que será a sua primeira série de carreira. "The Ballad of Buster Scruggs" é o nome original da produção televisiva, cujo argumento e realização está a cargo da dupla de cineastas norte-americanos.

Ainda sem quaisquer informações sobre o elenco, sabe-se apenas que "The Ballad of Buster Scruggs" é uma série de época, cujo enredo decorre no faroeste dos Estados Unidos. De acordo com a revista "Variety", os Coen tiveram dúvidas sobre o meio onde queriam ver a sua história contada. E, entre o cinema e a televisão, optaram pela última.

Aquela publicação avança também que é possível que a série tenha menos episódios do que a maioria das produções audiovisuais dramáticas. Sabe-se que existe a forte possibilidade, ao longo dos seus episódios, de abordar seis histórias diferentes.

"Estamos muito entusiasmados por trabalhar com a Megan (Ellison) e com a Sue (Naegle) neste projeto", revelaram os realizadores, referindo-se aos profissionais que vão ocupar os lugares de produtores executivos. Tanto Ellison como Naegle representam a empresa Annapurna, que coproduz "The Ballad of Buster Scruggs" com a produtora fundada por Joel e Ethan Coen, a Mike Zoss Productions.

Os irmãos Coen contam com vários filmes de culto no currículo. Além de "Fargo", títulos como "O Grande Lebowski", "Irmão, onde Estás?" e "Este País não É para Velhos" foram também por eles dirigidos. O mais recente a chegar às salas de cinema, no ano passado, foi "Salve, César!" e contou com George Clooney no papel principal.

A dupla estreou-se em 1984 com "Sangue por Sangue". As mais de três décadas de atividade renderam-lhes quatro Óscares: melhor argumento por "Fargo" (1996), melhor realização, melhor filme e melhor argumento adaptado por "Este País não É para Velhos" (2007).