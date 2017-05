Hoje às 16:32 Facebook

Primal Scream, The Jesus & Mary Chain, The Psychedelic Furs e os Capitão Fausto vão atuar em agosto no Festival Vilar de Mouros, no Minho.

O festival, que teve a primeira edição em 1965, acontece este ano de 24 a 26 de agosto.

O cartaz foi anunciado esta quinta-feira em Lisboa e contará ainda com 2ManyDjs, The Mission, The Dandy Warhols, Morcheeba, The Young Gods, The Boomtown Rats, The Veils e Avec.