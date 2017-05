João Caetano começa tournée em Portugal antes de voltar a Macau

Hoje às 11:17 Facebook

O músico português João Caetano vai fazer uma tournée por Portugal, depois de ter atuado na catedral do jazz de Londres, a prestigiada Ronnie's Scott. Esta quinta-feira à tarde faz um miniconcerto na redação do JN, com transmissão em direto.

O percussionista vai atuar em sete espaços, de Norte a Sul de Portugal, no âmbito de uma tournée que é uma iniciativa conjunta com o Centro de Promoção e Informação Turística de Macau.

Os concertos começam no dia 27 de maio. A 2 de junho João Caetano vai regressar a Macau, país onde nasceu, a convite da Casa de Portugal, onde marcará presença nas celebrações do Dia de Camões, Portugal e Comunidades e em Portugal.

"É um tour ambicioso com sete apresentações que se destinam a promover este meu projeto depois do seu arranque em Lisboa, e que aporta as minhas raízes de Macau, uma vez que nasci nesta região da China", afirma o músico português.

O bombo, a guitarra portuguesa, a viola de Fado e a viola acústica são alguns dos instrumentos valorizados nesta nova aposta.