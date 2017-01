Jovem pinta partes íntimas do corpo para representar abusos sexuais

Hoje às 17:06 Facebook

Uma jovem de 19 anos criou uma obra artística cujo objetivo é mostrar as consequências de uma agressão sexual no corpo de uma mulher.

A estudante norte-americana Emma Krenzer criou a peça de arte para uma cadeira da Universidade de Nebraska, EUA, mas aquilo que, inicialmente, seria apenas um trabalho escolar rapidamente se tornou viral na internet.

A obra foi realizada a partir de uma fotografia - tirada por Emma - de uma amiga da jovem, deitada nua no chão. Depois de impressa em tamanho real, a imagem foi pintada à mão, com cada uma das seis cores usadas a preencher determinadas partes do corpo.

Na legenda da fotografia, Emma explica que cada cor representa o toque de alguém no corpo alheio, retratando os "toques da mãe, do pai, dos irmãos, dos amigos, dos namorados e de qualquer pessoa a quem tenha dito que não."

Emma Krenzer criou "o mapa de toque humano" - como lhe chama - depois de voltar da Marcha das Mulheres em Washington, EUA, no dia 21 de janeiro. A jovem explicou à imprensa que queria representar "o impacto duradouro que os toques de terceiros têm nos corpos das pessoas".

Até à data, a obra, entretanto publicada na rede social Twitter pela própria autora, foi partilhada mais de 127 mil vezes e recebeu mais 300 mil gostos.