Livro questiona a perda do controlo sobre a própria vida

Uma reflexão sobre como uma pessoa pode tornar-se refém e perder o controlo da sua própria vida é o tema do livro "Quem me roubou de mim?", que chegou às livrarias portuguesas no dia 13 de janeiro.

"O livro nasceu de uma inquietação pessoal que tive, a partir de muitas histórias que ouvi, de pessoas que precisaram abrir mão de si mesmas para poderem viver um relacionamento", declarou o padre católico Fábio de Melo, que apresenta o livro no dia 28 de janeiro, em Lisboa.

Ouvi muitas histórias de pessoas que precisaram abrir mão de si mesmas para poderem viver um relacionamento

O padre brasileiro, que além de escritor é cantor, disse que "encontrou um elo comum nestas histórias" que ouvia. O elo era as pessoas "não perceberem o que estava a acontecer, que ao invés de viver uma parceria, estavam num martírio, deixando de ser elas mesmas".

Depois de ouvir várias histórias, Fábio de Melo disse que quis escrever sobre este tema, que chama de "o sequestro da subjetividade". Isto significa, segundo Fábio de Melo, "a possibilidade que nós temos de perder todo o controlo da nossa vida", que pode cair "nas mãos de alguém que funciona como um sequestrador da vida do sequestrado".

"Num primeiro momento, o livro lança uma pergunta: Será que vivo alguma relação de sequestro? Seja na relação de trabalho, com o meu chefe, seja na relação com a minha esposa ou marido, com a minha namorada ou namorado, com o meu filho, com o meu pai ou mãe?", declarou.

Em algum momento, eu posso subjugar-me a alguém, a um amigo, por exemplo

"O sequestro da subjetividade acontece em todas as instâncias da vida humana. Em algum momento, eu posso subjugar-me a alguém, a um amigo, por exemplo. Para estar com ele, tenho de abrir mão de quem sou", disse.

Segundo o autor, o sequestro da subjetividade pode acontecer com pessoas que são dependentes das drogas e em outros tantos contextos, referindo também que isso pode acontecer no âmbito das religiões.

"Eu tenho que, diariamente, investigar a qualidade da minha liberdade (...), às vezes a gente desaprende de cuidar desta liberdade", referiu.

Falando sobre Portugal, o padre disse que percebeu as "mesmas urgências" que vê no Brasil, sobretudo na procura por eliminar "as consequências de um ensinamento que não corresponde àquilo que Jesus ensina no Evangelho. De um Deus tirano que nos coloca culpa. De um Deus que nos faz sentir o tempo todo piores do que somos".

O livro "Quem me roubou de mim?" - o primeiro a ser editado em Portugal, pela chancela Nascente da editora 2020 - chegou às livrarias portuguesas no dia 13 de janeiro e já tem uma segunda edição.

Esta sexta-feira, também estará disponível ao público português o CD "Deus no Esconderijo do Verso", editado pela Sony e lançado em 2015 no Brasil, que apresenta duetos com nomes importantes da música brasileira como Fafá de Belém, Fagner e Elba Ramalho.

Na sua história musical, já são 20 discos e cinco DVD/Blu-ray e, na literatura, o padre Fábio de Melo já possui 13 livros publicados no Brasil, tendo vendido mais de seis milhões de livros e dois milhões de CD.

Foi nomeado para o prémio norte-americano "Grammy Latino" em 2016 pelo seu disco "Deus no Esconderijo do Verso" e milhões de pessoas seguem o padre Fábio de Melo nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram.

Fábio de Melo está em Portugal desde o dia 10 de janeiro e já rezou missas e cantou para milhares de fiéis no Santuário de Fátima.