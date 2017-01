Mais de 200 músicos atuam hoje no Europarque

Catarina Silva Hoje às 19:41 Facebook

Cerca de 250 músicos sobem ao palco do Europarque este sábado para o espetáculo de encerramento do programa das Fogaceiras. 4 maestros, 4 bandas filarmónicas de Santa Maria da Feira e 4 bandas pop-rock de dimensão nacional com carimbo local, num concerto 100% feirense. As receitas revertem para os conjuntos filarmónicos.

"Este tipo de eventos é sempre especial porque aposta em artistas que são do concelho e isso une-nos", comenta o cantor Ricardo Azevedo, que se vai juntar a Joana Andrade, The Loyd e Dr1ve no palco ao qual também sobem a Banda de Música de Arrifana, a Banda Musical de S. Tiago de Lobão, a Banda Marcial do Vale e a Banda Musical de Souto. Chama-se "Harmonic 4 concept" e pretende ser o melhor espetáculo de rock filarmónico de sempre.

É com o "Pequeno T2" que o antigo vocalista dos EZ Special arranca o concerto onde contacta com diferentes músicos. "Já tinha trabalhado com a Orquestra de Jovens Músicos de Santa Maria da Feira e sabia o que era estar com muita gente em cima do palco", revela o feirense, que explica que "as filarmónicas trazem uma sonoridade diferente, que torna a música grandiosa". Da mesma opinião é Joana Andrade, que garante ter ficado emocionada quando ouviu a sua música "tocada por tantos músicos e tantos instrumentos". "No primeiro ensaio, fiquei surpreendida, a minha música cresceu imenso", diz.

Foi, aliás, de braços abertos que a cantora do "Ópio do Amor" recebeu o convite. "Porque sou fogaceira de gema e um espetáculo desta envergadura é brutal", conta Joana que confessa que "está a ser uma experiência fantástica". Do reportório faz ainda parte "A wish" dos Dr1ve ou a "Tear in the pocket" dos The Loyd.

Luís Cardoso foi quem fez os arranjos das músicas dos grupos pop-rock para as bandas filarmónicas. O maestro levou vários meses a trabalhar nas partituras em que procurou potenciar as músicas através da orquestra. A direção do concerto vai caber a Bruno Azevedo, Diamantino Monteiro, Manuel Luís e Ricardo Resende.

Filarmonia e pop-rock harmonizam-se, assim, hoje para um concerto único, que sugere casa cheia. "Espero um espetáculo grandioso", afirma o arranjador Luís Cardoso. Não espera menos do que Ricardo Azevedo, que ainda no ano passado comemorou no Europarque os seus 15 anos de carreira: "É sempre especial tocar em casa, o público acarinha um artista de maneira diferente. Vão estar aqui muitas pessoas importantes para todos nós". Já Joana não tem dúvidas que o espetáculo vai conseguir extravasar o concelho: "É um conceito novo que provavelmente não se vai repetir".